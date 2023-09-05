Соответствующее мнение высказал контрадмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери. Отвечая на вопрос, что может стать переломным моментом для украинского контрнаступления, он сказал "воздушные силы".

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В США заявили, что воздушные силы станут переломным моментом в войне в Украине

Монтгомери объяснил, что США никогда бы не позволили своей армии воевать на земле без обеспечения воздушной поддержки.

Смотрите, США никогда не позволили бы армии или морпехам воевать на земле без обеспечения воздушной поддержки или сразу после обеспечения господства в воздухе. У одной из сторон нет контроля над воздушным пространством, ни у одной из сторон нет доминирования в воздухе,

– сказал контрадмирал ВМС США в отставке.

Украина суммарно получит около 60 истребителей F-16 от партнеров. Комментируя, достаточно ли этих истребителей, чтобы изменить ситуацию на поле боя, Монтгомери отметил, что "это вопрос долговременный, не на краткую перспективу".

"Подозреваю, что в этом году вы не увидите F-16 над украинским небом. Нужно много тренировок. Это займет некоторое время, нужно тренировать также механиков. Истребители должны проходить обслуживание после каждой боевой миссии, их будут обслуживать украинские механики", – сказал он.

Монтгомери подчеркнул, что для Украины важно наладить тренировку механиков и пилотов на F-16. Он считает, что Украина получит истребители весной или летом 2024 года.

Хотя F-16 для такого типа истребителей достаточно легки в обслуживании, это все равно требует серьезных технических знаний. Поэтому нужна тренировка механиков, тренировка пилотов, на все это нужно время. Если по времени все будет правильно, наверное, можно ожидать F-16 следующей весной или летом,

– отметил контрадмирал ВМС США в отставке.

В конце концов он добавил, что Украине нужно, чтобы со временем увеличилось количество пилотов – "около 100 пилотов на 60 самолетов".

"Думаю, что это самое разумное соотношение. И нужно найти этих пилотов, не убавляя ряды тех пилотов, кто каждый день поднимается в небо против российских противников", – резюмировал Монтгомери.

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