Відповідну думку висловив контрадмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері. Відповідаючи на питання, що може стати переломним моментом для українського контрнаступу, він сказав "повітряні сили".
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У США заявили, що повітряні сили стануть переломним моментом у війні в Україні
Монтгомері пояснив, що США ніколи б не дозволили своїй армії воювати на землі без забезпечення повітряної підтримки.
Дивіться, США ніколи б не дозволили армії чи морпіхам воювати на землі без забезпечення повітряної підтримки чи одразу після забезпечення панування в повітрі. Жодна зі сторін не має контролю над повітряним простором, жодна зі сторін не має домінування у повітрі,
– сказав контрадмірал ВМС США у відставці.
Україна сумарно отримає близько 60 винищувачів F-16 від партнерів. Коментуючи, чи достатньо цих винищувачів, щоб змінити ситуацію на полі бою, Монтгомері зазначив, що "це питання довготривале, не на коротку перспективу".
"Підозрюю, що цього року ви не побачите F-16 над українським небом. Потрібно багато тренувань. Це займе певний час, потрібно тренувати також механіків. Винищувачі мають проходити обслуговування після кожної бойової місії, їх будуть обслуговувати українські механіки", – сказав він.
Монтгомері наголосив, що для України важливо налагодити тренування механіків і пілотів на F-16. Він вважає, що Україна отримає винищувачі навесні або влітку 2024 року.
Хоча F-16 для такого типу винищувачів досить легкі в обслуговуванні, це все одно вимагає серйозних технічних знань. Тож потрібне тренування механіків, тренування пілотів, на все це потрібен час. Якщо по часу все буде правильно, напевно, можна чекати F-16 наступної весни чи літа,
– зазначив контрадмірал ВМС США у відставці.
Зрештою, він додав, що Україні потрібно, щоб з часом збільшилась кількість пілотів – "близько 100 пілотів на 60 літаків".
"Думаю, що це найбільш розумне співвідношення. І потрібно знайти цих пілотів, не зменшуючи ряди тих пілотів, хто кожного дня підіймається в небо проти російських противників", – резюмував Монтгомері.
Україна отримає винищувачі F-16: подробиці
- У серпні США схвалили передачу Україні винищувачів F-16. Після цього ряд країн погодилися допомогти з перенавчанням українських пілотів на F-16.
- Українські пілоти й інженери вже навчаються у Данії. Зокрема, у Данії українські льотчики вже переходять до льотної підготовки.
- Також українські пілоти навчатимуться у Румунії. Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що Бухарест очікує на необхідні документи, щоб розпочати навчання на румунській території.