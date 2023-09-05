Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Павел Ковальчук, информирует 24 Канал. Он подчеркнул, что Силы обороны продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

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Успех ВСУ в направлении Новопрокоповки

Как заявил Ковальчук, в направлении Роботино – Новопрокоповка наши военные имели успех. Сейчас они закрепляются на достигнутых рубежах.

Новопрокоповка – село в Токмакской городской общине Пологовского района Запорожской области. Расположено на расстоянии 1 километра от села Ильченково и в 2 километрах от села Работино. Село оккупировано российскими захватчиками с марта 2022 года.

Новопрокоповка на карте

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