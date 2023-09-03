Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш. Он подчеркнул, что свои усилия захватчики сконцентрировали возле населенного пункта Новоегоровка в Луганской области, передает 24 Канал.
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Россияне активно действуют в направлении Купянска.
Евлаш рассказал, что за последние сутки на Лимано-Купянском направлении произошли пять боевых столкновений с российской армией. По его словам, эти попытки оккупантам не принесли никакого результата.
Враг сосредоточил свое внимание в направлении Новогоровки. Он хочет пробить такой коридор в нашей обороне именно на этом направлении, поскольку там сосредоточены господствующие высоты,
– сказал он.
Спикер объяснил, что захватчики будут пытаться вклиниться, чтобы подвинуться к реке Оскол, протекающей в Харьковской области. Однако Евлаш отметил, что Вооруженные Силы всячески противодействуют этим попыткам врага.
В заключение он рассказал, что украинской армии удалось ликвидировать на этом направлении 126 оккупантов. Кроме этого, наши военные смогли уничтожить один полевой склад с боеприпасами, один автомобиль, семь беспилотников, шесть из которых типа Ланцет.
Тем временем ВСУ наступают и уничтожают оккупантов
- Журналисты издания Sky News рассказали, что россияне "нервничают" из-за того, что фронт на Юге Украины может "обвалиться" после успешного наступления украинской армии. Именно поэтому оккупанты сейчас перебрасывают туда свои резервы по другим направлениям, в частности, и технику.
- Украинские защитники рассказали изданию The New York Times, что контрнаступление и деоккупация территорий могут ускориться. Они отметили, что для этого следует прорвать оборону российской армии.
- Кроме этого, начальник ГУР МО Кирилл Буданов высказался относительно вероятного наступления русской армии на Харьков и Киев. По его словам, россияне привлекли весь свой резерв, поэтому "поход" на большие украинские города он считает сомнительными.