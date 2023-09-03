Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш. Він наголосив, що свої зусилля загарбники сконцентрували біля населеного пункту Новоєгорівка в Луганській області, передає 24 Канал.

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Росіяни активно діють у напрямку Куп'янська

Євлаш розповів, що за останню добу на Лимано-Куп'янському напрямку відбулися п'ять бойових зіткнень з російською армією. За його словами, ці спроби окупантам не принесли жодного результату.

Ворог зосередив свою увагу у напрямку Новоєгорівки. Він хоче пробити такий собі коридор у нашій обороні саме на цьому напрямку, оскільки там зосереджені панівні висоти,

– сказав він.

Речник пояснив, що загарбники намагатимуться вклинитися, щоб посунутися до річки Оскіл, що протікає у Харківській області. Однак Євлаш зазначив, що Збройні Сили всіляко протидіють цим спробам ворога.

Наостанок він розповів, що українській армії вдалося ліквідувати на цьому напрямку 126 окупантів. Крім цього, наші військові змогли знищити один польовий склад з боєприпасами, одне авто, сім безпілотників, шість з яких типу Ланцет.

Тим часом ЗСУ наступають та знищують окупантів