Про це 24 Каналу розказав мер Мелітополя Іван Федоров, зауваживши, що також росіян ліквідовують у "надглибокому тилу" – на узбережжі Азовського моря – у Кирилівці та Генічеську. Він додав, що майже щодня там лунають вибухи.
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"Ліквідація окупантів продовжується і за тим фактором, що з'являються нові й нові мобільні крематорії. З'являються нові й нові укриття, куди вони звозять своїх "двохсотих" та "трьохсотих", – розповів Федоров.
Так, наприклад, до мобільного крематорію в селищі Пришиб окупанти цього тижня пристосували свинарник. Туди звозять "Уралами" тіла "двохсотих" загарбників, а потім звідти йде чорний дим.
Як триває ліквідація ворога: дивіться відео
Проблеми з провізією
Окрім того, у ворога з'являються проблеми з логістикою. Адже російські військові вже почали скаржитися, що їм невчасно поставляють провізію. Тому окупанти пішли по будинках та квартирах забирати продукти в людей.
Також триває ліквідація фейкових "штабів" та "виборчих комісій" на тлі псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях.
У Кам'янці-Дніпровській було ліквідовано "штаб", де збиралося щонайменше 30 представників із різних фейкових "виборчих комісій". Саме під час їхніх "зборів" щось сталося, щось запалало,
– зауважив мер Мелітополя.
Втрати ворога
- Українська армія продовжує ліквідовувати загарбників. Лише за минулу добу, 2 вересня, "квитки на концерт Кобзона" отримали ще 600 окупантів.
- Загалом від початку повномасштабної війни Росії проти України у російській армії стало менше на 264 660 військових.
- Протягом 2 вересня українські захисники знищили 5 ворожих танків, 12 бойових броньованих машин та 22 артилерійських установки.
- Менше в окупантів стало на 3 РСЗВ, 1 систему ППО та 11 БпЛА оперативно-тактичного рівня. А ще – на 59 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також на 6 машин спецтехніки.
- За даними Forbes, лише за серпень ЗСУ знищили техніки росіян на 1,2 мільярда доларів.