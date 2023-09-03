Як розповіли в ГУР МО, комплекс було знищено на Північному напрямку. Розвідники іронізують, що комплекс з "надьожного стража" перетворили у "безнадьожного".
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Російський "Аванпост" було знищено за допомогою дрона
Українські розвідники вразили "Аванпост" за допомогою дрона й показали відео ураження.
Як воїни ГУР МО знищили російський комплекс "Аванпост": дивіться відео
Як підкреслили в ГУР МО, такі комплекси агресор використовує для контролю над кордоном, територією важливих об'єктів та для ведення розвідки.
Оптика, якою обладнаний "Аванпост", дозволяє розпізнавати людину на відстані до 10 кілометрів у денний час та до 4 кілометрів у нічний.
Також спостережний пункт оснащений автономною системою живлення, радіолокатором, ретрансляторами зв'язку й сервером для фіксації даних.
Раніше українські бійці знищили комплекс С-400
- 23 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунав потужний вибух у районі Оленівки. У ГУР МО повідомили, що в окупованому Криму було знищено російський комплекс С-400.
- Унаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад. Представник ГУР МО Андрій Юсов зазначив, що в Криму було знищено візитну карту російських засобів ППО, маючи на увазі С-400.
- Також у серпні у рамках спецоперації ГУР МО нашим бійцями вдалося захопити гелікоптер Мі-8АМТШ та обладнання, яке він перевозив. Мовиться про деталі до літаків Су-27 та Су-30СМ.
- Україні вдалося переманити російського пілота на свій бік. Борт здійснив посадку біля населеного пункту Полтава, що на Харківщині. У ГУР МО показали російського пілота, який перейшов на український бік.
- Також варто нагадати, що 24 серпня українські бійці висадилися у тимчасово окупованому Криму та успішно виконали поставлені завдання.