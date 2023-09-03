Як розповіли в ГУР МО, комплекс було знищено на Північному напрямку. Розвідники іронізують, що комплекс з "надьожного стража" перетворили у "безнадьожного".

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Російський "Аванпост" було знищено за допомогою дрона

Українські розвідники вразили "Аванпост" за допомогою дрона й показали відео ураження.

Як воїни ГУР МО знищили російський комплекс "Аванпост": дивіться відео

Як підкреслили в ГУР МО, такі комплекси агресор використовує для контролю над кордоном, територією важливих об'єктів та для ведення розвідки.

Оптика, якою обладнаний "Аванпост", дозволяє розпізнавати людину на відстані до 10 кілометрів у денний час та до 4 кілометрів у нічний.

Також спостережний пункт оснащений автономною системою живлення, радіолокатором, ретрансляторами зв'язку й сервером для фіксації даних.

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