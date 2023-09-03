Как рассказали в ГУР МО, комплекс был уничтожен на Северном направлении. Разведчики иронизируют, что комплекс из "надежного стража" превратили в "безнадежного".
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Российский "Аванпост" был уничтожен с помощью дрона
Украинские разведчики поразили "Аванпост" с помощью дрона и показали видео поражение.
Как воины ГУР МО уничтожили российский комплекс "Аванпост": смотрите видео
Как подчеркнули в ГУР МО, такие комплексы агрессор использует для контроля за границей, территорией важных объектов и для ведения разведки.
Оптика, оборудованная "Аванпостом", позволяет распознавать человека на расстоянии до 10 километров в дневное время и до 4 километров в ночное.
Также наблюдательный пункт оснащен автономной системой питания, радиолокатором, ретранслятором связи и сервером для фиксации данных.
Ранее украинские бойцы уничтожили комплекс С-400
- 23 августа во временно оккупированном Крыму раздался мощный взрыв в районе Еленовки. В ГУР МО сообщили, что в оккупированном Крыму был уничтожен российский комплекс С-400.
- В результате взрыва полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав. Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что в Крыму была уничтожена визитная карта российских средств ПВО, имея в виду С-400.
- Также в августе в рамках спецоперации ГУР МО нашим бойцами удалось захватить вертолет Ми-8АМТШ и оборудование, которое он перевозил. Речь идет о деталях к самолетам Су-27 и Су-30СМ.
- Украине удалось переманить российского пилота на свою сторону. Борт совершил посадку возле населенного пункта Полтава Харьковской области. В ГУР МО показали русского пилота, который перешел на украинскую сторону.
- Также следует напомнить, что 24 августа украинские бойцы высадились во временно оккупированном Крыму и успешно выполнили поставленные задачи.