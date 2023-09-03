Об этом 24 Каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, отметив, что также россиян ликвидируют в "сверхглубоком тылу" – на побережье Азовского моря – в Кирилловке и Геническе. Он добавил, что почти каждый день там раздаются взрывы.
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"Ликвидация оккупантов продолжается и по тому фактору, что появляются новые и новые мобильные крематории. Появляются новые и новые укрытия, куда они свозят своих "двухсотых" и "трехсотых", – рассказал Федоров.
Так, например, к мобильному крематорию в поселке Пришиб оккупанты на этой недели приспособили свинарник. Туда свозят "Уралами" тела "двухсотых" захватчиков, а затем оттуда идет черный дым.
Как идет ликвидация врага: смотрите видео
Проблемы с провизией
Кроме того, у врага возникают проблемы с логистикой. Ведь российские военные уже начали жаловаться, что им несвоевременно поставляют провизию. Поэтому оккупанты пошли по домам и квартирам забирать продукты у людей.
Также идет ликвидация фейковых "штабов" и "избирательных комиссий" на фоне псевдовыборов на временно оккупированных территориях.
В Каменке-Днепровской был ликвидирован "штаб", где собиралось по меньшей мере 30 представителей из разных фейковых "избирательных комиссий". Именно во время их "сборов" что-то произошло, что-то загорелось,
– отметил мэр Мелитополя.
Потери врага
- Украинская армия продолжает ликвидировать захватчиков. Только за минувшие сутки, 2 сентября, "билеты на концерт Кобзона" получили еще 600 оккупантов.
- В общей сложности с начала полномасштабной войны России против Украины в российской армии стало меньше на 264 660 военных.
- В течение 2 сентября украинские защитники уничтожили 5 вражеских танков, 12 боевых бронированных машин и 22 артиллерийских установки.
- Меньше в оккупантов стало на 3 РСЗО, 1 систему ПВО и 11 БПЛА оперативно-тактического уровня. А еще – на 59 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также на 6 машин спецтехники.
- По данным Forbes, только за август ВСУ уничтожили техники россиян на 1,2 миллиарда долларов.