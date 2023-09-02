Команда The New York Times у серпні протягом двох тижнів відвідувала морських піхотинців, які воюють на дорозі в напрямку Маріуполя. Журналісти підкреслюють, що щоденний успіх українців вимірюється метрами, а не кілометрами.
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Українські бійці щодня штурмують окупантів
Однак десятки штурмових дій, які тривають щодня вже кілька тижнів, у сукупності призводять до успіхів Сил оборони України. Це створює дедалі більше проблем для перевантажених російських військ.
У численних за останні дні інтерв'ю українські військовослужбовці, які беруть участь у боях, висловили впевненість у тому, що їм вдасться прорвати російські рубежі.
"Після першої та другої лінії буде прямий шлях до моря, жодних укріплень", – каже Максим, ветеран-морпіх, який воював в Урожайному. "Ми будемо рухатися як ракети".
Як пише The New York Times, наступною великою ціллю наступу є Старомлинівка. За словами українських військовослужбовців, росіяни підтягують підкріплення, щоб спробувати зупинити просування.
Наступ ЗСУ: актуальні новини
- У розвідці Естонії повідомили, що українські війська вийшли на першу лінію траншей так званої лінії оборони Суровікіна і прорвали її принаймні в одному місці, вийшовши на західну сторону Вербового.
- Розвідка Британії підкреслює, що Росія ризикує розділити власні сили, вливаючи ресурси у вісь навколо Куп'янська, щоб відволікти ЗСУ від наступу на Півдні.
- Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі 1 вересня заявив, що ЗСУ досягли помітного прогресу на Півдні в районі Запоріжжя.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи наступ ЗСУ, заявив, що українці знову перевершили очікування. За його словами, українці поступово завойовують позиції, що означає, що вони відтісняють росіян і здатні прорватися через оборону ворога.