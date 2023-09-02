Росіяни опираються українському контрнаступу та вигадують нові способи, як затримати ЗСУ. Тепер вони підпалюють мінні поля. Про це повідомляє The New York Times.

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Нова тактика ворога

Окупанти обливають пасовище, повне мін, легкозаймистою речовиною. Щойно українці почнуть розчищати прохід, росіяни скинуть гранату з безпілотника. Це "спричинить море вогню і вибухів", пишуть журналісти.

Мінування робить контроль над дорогами з твердим покриттям вкрай важливим – це найбезпечніші шляхи, тому що міни легше виявити і знешкодити. Росіяни знають про це і встановили оборонні споруди вздовж траси Т 0158 із бетонними бункерами для кулеметників. Російські безпілотники тримають дороги під постійним наглядом,

– зазначає видання.

Т 0815 – це автомобільний шлях територіального значення в Запорізькій області. Він проходить територією Пологівського та Оріхівського районів через населені пункти Пологи – Оріхів. Має загальну довжину 27,7 кілометра.

Там ведуть бої морські піхотинці, які спілкувалися з журналістами. Дорога пролягає через долину річки Мокрі Яли, де українці відвоювали низку сіл з моменту початку контрнаступу в червні. Наступним важливим об'єктом штурму є Старомлинівка на південному сході Донецької області.

Як воюють українці

Власне, "вдосконалення" мінних полів росіянами було відповіддю на успіхи українців.

Перш ніж атакувати росіян у селі, ЗСУ борються за контроль над висотами на флангах, сподіваючись зробити позиції росіян непридатними і обмежити ведення бою "від хати до хати".

Морські піхотинці планують кожен штурм і дуже багато тренуються, перш ніж розпочати атаку.

Найважливіше – утримати першу вулицю. Потім ми відправляємо додатковий безпілотник, який оглядає кожну будівлю. Наші бійці діляться на дві групи: вогневу і маневрену. Вогнева група розстрілює росіян, які ховаються на різних поверхах будівлі, а маневрена група зачищає її. Так ми проходимо будинок за будинком,

– поділився військовий.

Якщо штурм не вдається, то наші воїни завдають артилерійського удару та знищують будинок.

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Що говорять про контрнаступ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів критикам українського контрнаступу. Він закликав зважати на його ціну та різко висловився щодо "диванних" аналітиків.

Просування Україні на фронті підтверджують і західні партнери. Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі 1 вересня заявив: ЗСУ досягли помітного прогресу на Півдні в районі Запоріжжя за останні 72 години.