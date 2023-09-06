В Одесской области пограничники уничтожили 4 вражеских дрона. На беспилотниках имелись символические надписи.

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"Не братья"

Россияне запустили дроны на гражданскую инфраструктуру Подунавья. Враг в очередной раз пытался совершить террор против мирного населения. На корпусе сбитых БПлА должна быть надпись "не браться", однако буквы стерлись и осталось "не братья".

Момент сбивания дронов попал на видео. На записи видна профессиональная работа украинских пограничников, которые во время вражеской атаки смогли отследить эти цели и предотвратить попадания. Над украинскими военными двигался целый "рой" враждебных БПлА, однако им удалось уничтожить значительную часть из них.

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В Госпограничной службе обратили внимание на символизм надписи, оставшейся на дронах.

И никогда ими не будем,

– отметили в пограничной службе.

Ночью враг еще раз атаковал Одещину. Силы противовоздушной обороны в общей сложности уничтожили 15 воздушных целей. Известно также попадания, которые привели к разрушениям и пожарам. Кроме этого, в результате обстрела погиб один человек.

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