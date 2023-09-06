В Одесской области пограничники уничтожили 4 вражеских дрона. На беспилотниках имелись символические надписи.
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"Не братья"
Россияне запустили дроны на гражданскую инфраструктуру Подунавья. Враг в очередной раз пытался совершить террор против мирного населения. На корпусе сбитых БПлА должна быть надпись "не браться", однако буквы стерлись и осталось "не братья".
Момент сбивания дронов попал на видео. На записи видна профессиональная работа украинских пограничников, которые во время вражеской атаки смогли отследить эти цели и предотвратить попадания. Над украинскими военными двигался целый "рой" враждебных БПлА, однако им удалось уничтожить значительную часть из них.
Пограничники уничтожили 4 воздушные цели: смотрите видео
В Госпограничной службе обратили внимание на символизм надписи, оставшейся на дронах.
И никогда ими не будем,
– отметили в пограничной службе.
Ночью враг еще раз атаковал Одещину. Силы противовоздушной обороны в общей сложности уничтожили 15 воздушных целей. Известно также попадания, которые привели к разрушениям и пожарам. Кроме этого, в результате обстрела погиб один человек.
Вражеские дроны: последние новости
- Перед атакой на Измаил в ночь на 4 сентября россияне активизировали воздушные перевозки из Ирана. Скорее всего они получили новую партию "Шахедов". По словам Натальи Гуменюк, россияне планируют свои операции, исходя из того, какое оружие имеют тот или иной момент. По всей вероятности, атака на Юг Украины связана с новыми поставками из Ирана.
- Россия уже налаживает производство "Шахедов" на своей территории. Однако международные партнеры работают над тем, чтобы Иран перестал сотрудничать со страной-агрессорой.
- Согласно предварительным данным разведки, Россия начала работать над отладкой мощного производства дронов-камикадзе на своей территории. В производстве ударных дронов и деталей к ним участвует не одно российское предприятие. Сейчас украинская разведка работает над тем, чтобы определить места и фактические объемы производства БПЛА на территории страны-террористки.