На Одещині прикордонники знищили 4 ворожі дрони. На безпілотниках були символічні написи.

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"Не братья"

Росіяни запустили дрони на цивільну інфраструктуру Подунав’я. Ворог вчергове намагався вчинити терор проти мирного населення. На корпусі збитих БПлА мав бути напис "не браться", проте літери стерлися та залишилось "не братья".

Момент збиття дронів потрапив на відео. На записі видно професійну роботу українських прикордонників, які під час ворожої атаки змогли відслідкувати ці цілі та запобігти влучанням. Над українськими військовими рухався цілий "рій" ворожих БПлА, проте їм вдалося знищити значну частину з них.

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У Держприкордонній службі звернули увагу на символізм напису, який залишився на дронах.

І ніколи ними не будемо,

– наголосили у прикордонній службі.

Вночі ворог вкотре атакував Одещину. Сили протиповітряної оборони загалом знищили 15 повітряних цілей. Відомо також про влучання, які призвели до руйнувань та пожеж. Крім цього, внаслідок обстрілу загинула одна людина.

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