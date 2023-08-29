Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. Згідно з попередніми даними розвідки, Росія почала працювати над налагодженням потужного виробництва дронів-камікадзе на своїй території.

Цікаво Посеред численних зльотів МіГ-31 були пуски "Шахедів": скільки та де знищила ППО

Росія виготовляє "Шахеди"

Скібіцький зазначив, що в другому півріччі цього року противник запланував виготовити 1300 одиниць так званих "Гєрань-2", тобто "Шахедів". Росіяни можуть застосовувати компоненти як іноземного, так і власного виробництва.

Проте насправді вони на сьогодні не здатні виготовляти таку кількість БПЛА,

– зауважив представник ГУР.

Він додав, що у виробництві ударних дронів та деталей до них бере участь не одне російське підприємство. Зараз українська розвідка працює над тим, аби визначити місця та фактичні обсяги виробництва БПЛА на території країни-терористки.

Варто прочитати На їхніх руках кров українців: Molfar назвав осіб, причетних до виробництва дронів-камікадзе

Виробництво залежить від санкцій

За словами Скібіцького, успішність планів загарбників залежатиме від того, наскільки потужно Україна працюватиме у тандемі з партнерами щодо санкцій.

Ми ділимось інформацією з партнерами, аби визначити та закрити шляхи постачання на територію Росії компонентів, обладнання, верстатів, програмного забезпечення, які використовуються саме для виробництва БПЛА. Крім того, ці плани (росіян – 24 Канал) залежатимуть від успішної кінетичної дії на ті об'єкти, які беруть участь у виробництві цих дронів у РФ,

– зазначив представник ГУР МО України.

Він додав, що в ГУР робитимуть все, щоб:

захистити об'єкти,

своєчасно виявити підготовку до ударів,

дати рекомендації нашим енергетикам, щоб не допустити серйозних руйнувань.

Зверніть увагу! Ударні безпілотники відіграють важливу роль у новій тактиці обстрілів росіян – ворог комбінує застосування БПЛА та ракетного озброєння. Це один з варіантів, який окупанти можуть використати в осінньо-зимовий період для атак на енергетичну інфраструктуру України.