Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. Согласно предварительным данным разведки, Россия начала работать над отладкой мощного производства дронов-камикадзе на своей территории.

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Россия производит "Шахеды"

Скибицкий отметил, что во втором полугодии этого года противник запланировал изготовить 1300 единиц так называемых "Герань-2", то есть "Шахедов". Россияне могут использовать компоненты как иностранного, так и собственного производства.

Однако на самом деле они на сегодняшний день не способны производить такое количество БПЛА,

– заметил представитель ГУР.

Он добавил, что в производстве ударных дронов и деталей к ним участвует не одно российское предприятие. Сейчас украинская разведка работает над тем, чтобы определить места и фактические объемы производства БПЛА на территории страны-террориста.

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Производство зависит от санкций

По словам Скибицкого, успешность планов захватчиков будет зависеть от того, насколько мощно Украина будет работать в тандеме с партнерами по санкциям.

Мы делимся информацией с партнерами, чтобы определить и закрыть пути поставки на территорию России компонентов, оборудования, станков, программного обеспечения, используемых именно для производства БПЛА. Кроме того, эти планы (россиян – 24 Канал) будут зависеть от успешного кинетического воздействия на те объекты, которые участвуют в производстве этих дронов в РФ,

– отметил представитель ГУР МО Украины.

Он добавил, что в ГУР будут делать все, чтобы:

защитить объекты,

своевременно выявить подготовку к ударам,

дать рекомендации нашим энергетикам, чтобы не допустить серьезных разрушений.

Обратите внимание! Ударные беспилотники играют немаловажную роль в новой тактике обстрелов россиян – враг комбинирует применение БПЛА и ракетного вооружения. Это один из вариантов, который оккупанты могут использовать в осенне-зимний период для атак на энергетическую инфраструктуру Украины.