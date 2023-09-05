"Шахеди", якими росіяни били по Одещині 4 вересня, були з нової партії іранських дронів. Про це начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України заявила в ефірі українського телеканалу.

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Деталі від речниці ОК "Південь"

За словами Наталі Гуменюк, росіяни планують свої операції, виходячи з того, яку зброю мають на той чи той момент. Цілком імовірно, що атака на Південь України пов'язана з новими поставками з Ірану.

Ми бачили, що перед атаками Одещини відбулася активізація вантажних повітряних перевезень з напрямком Тегеран – Москва, що може свідчити про прибуття додаткової партії "Шахедів",

– припустила вона.

Чому росіяни так люблять "Шахеди"

Ці БпЛА дешеві – ось головна причина. Окупанти ж хочуть нищити цивільну інфраструктуру України, не витрачаючи на це багато коштів.

На уламках збитих безпілотників ми бачили, що це дійсно наступна партія, яка відрізняється маркуванням. Очевидно, що росіяни економлять ракети. Тому що цей запас поповнювати не так просто й набагато дорожче,

– зазначила Гуменюк.

І до хороших новин

Раніше Наталя Гуменюк повідомляла, що ЗСУ пошкодили основні мости на Півдні. Росіяни змушені підлаштовуватися під нові реалії, де Україна перемагає, та змінювати свої логістичні маршрути.

Тепер окупантам дуже складно їздити Кримським мостом, і вони використовують трасу М-17, яка проходить по Херсонській області та по Криму. Вряди-годи на Кримському мосту відбуваються залізничні перевезення. Перевозити важку техніку, озброєння та боєприпаси основними мостами нині неможливо.