Румунія та Україна мають дві різні версії подій. У Києві заявляють, що під час атаки на дунайський порт Ізмаїл російські безпілотники впали та вибухнули на території сусідньої країни.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ має фотодокази того, що російські безпілотники потрапили на територію Румунії під час авіаудару по порту Ізмаїл. Проте влада в Бухаресті спростовує цю інформацію.

Звичайно, існує ризик, тому що те, що там сталося, розташоване дуже близько до наших кордонів. Ми бачимо, що Росія цинічно продовжує атакувати цивільну інфраструктуру, не дозволяючи Україні експортувати своє зерно. Звичайно, існує ризик нещасних випадків або інцидентів, але поки що цього не сталося,

– заявила міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску.

У Міністерстві оборони Румунії також повідомили, що жодні російські безпілотники нібито не приземлялися на території країни.

"Міністерство національної оборони категорично спростовує інформацію в публічному просторі про так звану ситуацію, що сталася в ніч з 3 на 4 вересня, в якій російські безпілотники впали на національну територію Румунії", – мовиться у повідомленні.

Там додали, що відповідальні структури відомства в режимі реального часу відстежують ситуацію, спричинену атаками російських безпілотників на інфраструктуру поблизу українських портів на Дунаї, як минулої ночі, так і в суботу та неділю, 2 і 3 вересня.

"Жодного разу засоби нападу, використані Російською Федерацією, не створювали прямих військових загроз для національної території або територіальних вод Румунії", – мовиться в пресрелізі.

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