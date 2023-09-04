Румунська влада ж раніше "відхрестилася" та заперечила крах російських дронів. Вона заявила, що прямих військових загроз національній території чи територіальним водам Румунії немає.

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Падіння безпілотників було

Україна має фотодокази того, що ніч на 4 вересня російські безпілотники розбилися на території Румунії. Голова МЗС України Дмитро Кулеба припустив, що наразі влада країни зробила паузу, щоб обміркувати ситуацію. Однак він впевнений, що не можна заперечувати факт, що на їх території щось впало.

І ми авторитетно стверджуємо, із доказами, що це прилетіли дрони "шахед". Ми маємо фотодокази того, що там щось впало,

– заявив Кулеба.

Для України очевидно, що сталося у Румунії і країна готова поділитися доказами. Однак остаточне рішення буде за румунською владою. Кулеба пояснив, що висновки зробити простіше, ніж потім з ними щось робити.

Є тенденції на намагання не ескалювати інтерпретації тих чи інших подій з боку партнерів, щоб не бути втягнутими у безпосередній конфлікт,

– пояснив голова МЗС.

Кулеба переконує, що саме це є основною причиною надобережної реакції Румунії на нічну подію.

Падіння "Шахедів" у Румунії: що відомо