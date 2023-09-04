Міністерство національної оборони Румунії заявило, що "категорично спростовує інформацію" про те, що в ніч із 3 на 4 вересня російські безпілотники впали на національну територію Румунії.

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Позиція Румунії щодо падіння російських безпілотників

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що під час атаки на Ізмаїльський порт в ніч на 4 вересня російські дрони впали та здетонували на території Румунії. У країні категорично заперечують цю інформацію.

Структури, які відповідають за Міністерство національної оборони, в режимі реального часу відстежували ситуацію, яка склалася внаслідок російських атак з використанням дронів, як учора ввечері, так і з суботи по неділю, на інфраструктуру в районі українських портів на Дунаї. Ніколи засоби нападу, використані Російською Федерацією, не створювали прямих військових загроз національній території чи територіальним водам Румунії,

– заявило Міноборони країни.

Також міністерство заявило, що воно "вжило підвищених заходів пильності" на суші, на морі та в повітряному просторі країни й "робить свій внесок у зміцнення оборони та стримування на східному фланзі відповідно до національних та союзницьких планів".

Зазначимо, що повідомлення на англомовній версії сайту – інакше. Воно не таке категоричне, хоч там також зазначається, що атаки російських безпілотників "не становили жодної прямої військової загрози" для Румунії.