Румынские власти же раньше "открестились" и отрицали крах российских дронов. Они заявили, что прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии нет.

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Падение беспилотников было

У Украины есть фотодоказательства того, что ночь на 4 сентября российские беспилотники разбились на территории Румынии. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предположил, что в настоящее время власти страны сделали паузу, чтобы обсудить ситуацию. Однако он уверен, что нельзя отрицать факт, что на их территории что-то упало.

И мы авторитетно утверждаем, с доказательствами, что это прилетели дроны "шахед". У нас есть фотодоказательства того, что там что-то упало,

– заявил Кулеба.

Украина готова поделиться ими, однако окончательное решение будет за румынскими властями. Кулеба объяснил, что выводы сделать проще, чем потом с ними что-либо делать.

Есть тенденции на попытки не эскалировать интерпретации тех или иных событий со стороны партнеров, чтобы не быть вовлеченными в непосредственный конфликт,

– объяснил глава МИД.