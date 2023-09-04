Глава ОП Андрей Ермак заявил, что российские дроны являются угрозой не только для Украины, но и для соседних государств. Однако остановить это можно сильными действиями.

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Что говорят у Зеленского

По словам Ермака, в своих террористических атаках на украинскую портовую инфраструктуру, целью которых является создание продовольственного кризиса в мире, российские беспилотники и ракеты также угрожают жителям других государств. Остановить это можно только такими действиями:

Нам нужно перекрыть кислород российскому ВПК. Россияне не должны получать западные компоненты для производства ракет и БПЛА через третьи страны. Соответствующий план действий группа Макфола-Ермака уже представила нашим партнерам. Санкции должны стать более жесткими. Без этих компонентов Россия не сможет производить оружие для убийств,

– заявил глава Офиса Президента.

Ермак подчеркнул, что россияне не должны запускать ударные дроны и ракеты по Украине – их нужно лишить этих возможностей. Поэтому глава ОП просит больше систем ПВО/ПРО для Украины.

"Ставка врага делается на то, чтобы перегрузить нашу оборону количеством собственного оружия и БПЛА. Соответственно, нужно больше систем", – подчеркнул Ермак.

Кроме того, Ермак заговорил о дополнительном вооружении и дальнобойных ракетах для Украины – это ускорение деоккупации наших территорий. Он добавил, что Россия должна быть разгромлена на поле боя.

Мы должны сделать так, чтобы это государство потеряло какой-либо потенциал для ведения боевых действий на годы. Это возможно, если разбить их армию и лишить их ВПК возможностей производить вооружение. Только так сможем остановить безумную диктатуру, которая представляет угрозу для всех,

– сказал глава ОП.

Что этому предшествовало