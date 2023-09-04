Об этом стало известно благодаря информации, предоставленной Государственной пограничной службой, которой поделился спикер МИД Олег Николенко. Она говорит о том, что во время массированной атаки "Шахедами" некоторые дроны упали за пределами Украины.

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Упали в Румынии и детонировали

Оккупанты атаковали район Измаильского порта "Шахедами". Некоторые из них упали и сдетонировали на территории Румынии.

Это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в том числе государств-членов НАТО,

– подчеркнул он.



"Шахеды" упали на территории Румынии / Фото из фейсбука Николенка​

Олег Николенко призвал партнеров ускорить передачу Украине дополнительных современных систем противоракетной и противовоздушной обороны. Также отметил важность предоставления нам боевой авиации. Все это сможет усилить защиту инфраструктуры Украины, а также наших стран-соседей.

Россия запустила несколько десятков "Шахедов"