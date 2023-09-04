Собственно, об этом сообщили украинские пограничники. Они видели две детонации "Шахедов" на территории Румынии. Более того, доложили об этом своим коллегам, рассказал спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии 24 Каналу.

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О детонации сообщили Румынии

Зафиксировали две детонации на территории Румынии пограничные наряды, которые в ту ночь несли службу на этом направлении. Отметим, что враг бил по району Измаильского порта.

По определенным каналам связи пограничники Украины проинформировали румынских коллег, что фиксировали две детонации на территории Румынии в определенных районах во время атаки Россией летательными аппаратами,

– рассказал Андрей Демченко.

Он добавил, что наши пограничники просили, чтобы коллеги предоставили возможную информацию, связанную с этими случаями. Впрочем, румынская сторона по состоянию на 12:25 так и не ответила.

Обратите внимание! Спикер МИД Олег Николенко первым сообщил о том, что "Шахеды" залетели на территорию Румынии. Он ссылался на пограничников, которые это зафиксировали.

Как отметили в Госпогранслужбе, румынские коллеги на их сообщения и просьбы еще не ответили. Тем временем появилась реакция от Минобороны Румынии.

Говорят, угрозы не было

Через несколько часов с момента инцидента появилось официальное заявление от румынского Минобороны. В ведомстве опровергли информацию о том, что дроны-камикадзе упали на территории страны. Также заверили, что следят за ситуацией, связанной с атаками припортовой инфраструктуры на Дунае.

Средства нападения, использованные Россией, ни разу не представляли прямой военной угрозы для национальной территории или территориальных вод Румынии.

– говорят в министерстве.

В то же время в Минобороны осудили атаки россиян по гражданским объектам и инфраструктуре Украины. Их назвали неоправданными и "глубоко противоречащими нормам международного гуманитарного права".