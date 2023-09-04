У Румынии и Украины – две разные версии событий. В Киеве заявляют, что при атаке на дунайский порт Измаил российские беспилотники упали и взорвались на территории соседней страны.
К теме У Украины есть фотодоказательства, что на территории Румынии ночью упали "Шахеды", – Кулеба
В Румынии признают, что дроны могут упасть на их территории
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева есть фотодоказательства того, что российские беспилотники попали на территорию Румынии во время авиаудара по порту Измаил. Однако власти в Бухаресте опровергают эту информацию.
Конечно, существует риск, потому что то, что там произошло, расположено очень близко к нашим границам. Мы видим, что Россия цинично продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру, не разрешая Украине экспортировать свое зерно. Конечно, существует риск несчастных случаев или инцидентов, но пока этого не произошло,
– заявила министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску.
В Министерстве обороны Румынии также сообщили, что ни один российский беспилотник якобы не приземлялся на территории страны.
"Министерство национальной обороны категорически опровергает информацию в публичном пространстве о так называемой ситуации, которая произошла в ночь с 3 на 4 сентября, когда российские беспилотники упали на национальную территорию Румынии", – говорится в сообщении.
Там добавили, что ответственные структуры ведомства в режиме реального времени отслеживают ситуацию, вызванную атаками российских беспилотников на инфраструктуру вблизи украинских портов на Дунае, как минувшей ночью, так и в субботу и воскресенье, 2 и 3 сентября.
"Ни одного раза средства нападения, использованные Российской Федерацией, не создавали прямых военных угроз для национальной территории или территориальных вод Румынии", – говорится в пресс-релизе.
Стоит прочесть Румыния "открестилась" от залетевших на ее территорию российских дронов
Падение "Шахедов" в Румынии: коротко
- Ночью 4 сентября во время атаки на Измаильский порт несколько российских "Шахедов" упали в Румынии, после чего взорвались.
- Пограничники видели два взрыва беспилотников за пределами Украины. ГНСУ просили румынских коллег предоставить возможную информацию, связанную с этими случаями, однако те не ответили.
- На фоне инцидента глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что важно усилить санкции против России, чтобы она не смогла получать западные компоненты для производства дронов. Кроме этого, он добавил, что Украине нужно больше ПВО.