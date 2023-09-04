Логістичні шляхи окупантів перебудовуються через пошкодження мостів. Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

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Деталі від речниці ОК "Південь"

Мости на Півдні були основою транспортно-логістичних маршрутів росіян. Тепер їх пошкоджено і вони не можуть бути приведені в повну потужність. Тепер окупанти переважно використовують трасу М-17.

Ушкодження, які їм завдані, навіть якщо "підлатані", не відповідають повністю пропускній спроможності. Зокрема, що стосується важкої техніки, озброєння і перевезення боєприпасів. Вони (мости, – 24 Канал) можуть зараз використовуватися хіба що для перевезення особового складу. Але в більшості випадків, все ж таки, використовується траса М-17,

– зазначила Гуменюк.

Через Кримський міст час від часу відбуваються залізничні перевезення, а от автодорожні – дуже ускладнені.

Що відомо про дорогу М17

Це автомобільний шлях міжнародного значення на території України, Херсон — Джанкой — Феодосія — Керч — державний кордон із Росією. Він проходить територією Херсонської області та Автономної республіки Крим. Загальна довжина – понад 400 кілометрів.

Автошлях починається на перетині з М14, проходить через Олешки, Армянськ, Красноперекопськ, Джанкой, Совєтський, Феодосію, Керч і закінчується на пропускному пункті "Крим-пором", звідки поромною переправою прямує на Новоросійськ до Росії. Також він збігається з частиною Європейського автомобільного маршруту E97 (Херсон – Новоросійськ – Поті).

Тобто М17 проходить тими територіями, які зараз окуповані росіянами, що дуже зручно для них. На карті нижче його позначено червоним.

Автошлях М17 / Фото з Вікіпедії

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Кримський мосте, спиш