Логистические пути окупантов перестраиваются из-за повреждений мостов. Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

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Детали от спикера ОК "Юг"

Мосты на Юге являлись основой транспортно-логистических маршрутов россиян. Сейчас они повреждены и не могут быть приведены в полную мощность. Теперь оккупанты преимущественно используют трассу М-17..

Повреждения, причиненные им, даже если "подлатанные", не соответствуют полностью пропускной способности. В частности, что касается тяжелой техники, вооружения и перевозки боеприпасов. Они (мосты, – 24 Канал) могут сейчас использоваться разве что для перевозки личного состава. Но в большинстве случаев все же используется трасса М-17,

– отметила Гуменюк.

Через Крымский мост время от времени проходят железнодорожные перевозки, а вот автодорожные очень усложнены.

Что известно о дороге М17

Это автомобильный путь международного значения на территории Украины, Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь – государственная граница с Россией. Он проходит по территории Херсонской области и Автономной республики Крым. Общая протяженность – более 400 километров.

Автодорога начинается на пересечении с М14, проходит через Олешки, Армянск, Красноперекопск, Джанкой, Советский, Феодосию, Керчь и заканчивается на пропускном пункте "Крым-паром", откуда паромной переправой следует на Новороссийск в Россию. Также она совпадает с частью Европейского автомобильного маршрута E97 (Херсон – Новороссийск – Поти).

То есть М17 проходит по тем территориям, которые сейчас оккупированы россиянами, что очень удобно для них. На карте ниже она отмечена красным.

Автодорога М17 / Фото из Википедии

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Крымский мост, спишь