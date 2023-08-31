Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона посоветовал оккупантам учесть уроки истории и повторить тактику одного из их адмиралов и затопить сразу весь Черноморский флот, пишет 24 Канал.

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Россияне усиливают защиту Крымского моста

По словам Плетенчука, затопление Черноморского флота решит много проблем, в том числе сохранит жизнь личному составу россиян. Он сообщил, что российские баржи реально притоплены и таким образом россияне пытаются защитить Крымский мост.

В то же время капитан 3 ранга завил, что россиянам нужно полностью перекрыть Керченский пролив и закрыть судоходство в этом районе, чтобы иметь хоть какие-то гарантии, что ничего не доплывет.

Другим способом, по его словам, оккупанты не могут защитить Крымский мост.

Плетенчук сомневается, что Россия закроет судоходство, поскольку тогда им будет сложно грабить временно оккупированные территории Украины, вывозя украинское зерно и металл.

Представитель ВМС ВСУ сообщил, что россияне усилили пограничную группировку вокруг Крымского моста. В частности, Керченский пролив охраняют 6 катеров и 5 кораблей.

Таким образом (россияне – 24 Канал) пытаются защитить с моря,

– добавил Плетенчук.

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Тактику россиян по защите Крымского моста в эфире телемарафона прокомментировала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк

По ее словам, этой тактикой россияне пытаются сами себя успокоить.

Она (тактика – 24 Канал) более успокаивающая для самих оккупантов. Когда нервничают – руки должны быть чем заняты. Вот примерно такое состояние у них сейчас по поводу этой лишней конструкции,

– сказала Гуменюк.

По ее словам, военно-политическое руководство Украины определило судьбу Крымского моста, "а значит, Силы обороны будут продолжать работу".

Гуменюк заявила, что россияне показательно пытаются защитить Крымский мост, чтобы продемонстрировать для внутренней аудитории, мол, они принимают меры.

Также, как сказала Гуменюк, россияне пытаются создать внешний эффект для того, чтобы направить сигнал Силам обороны Украины, что они якобы пытаются принять какие-либо конкретные меры защиты.

В то же время спикер заявил, что Силы обороны фиксируют меры, которые принимают россияне, и принимают креативные решения для обхождения этой обороны.

"Защищаясь с моря, нужно наблюдать и за воздухом", – резюмировала Гуменюк.