Полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневной оперативной сводке на 24 Канале рассказал, что по 20% сил и ресурсов россиян на вторую и третью линии обороны – это ничто. Институт изучения войны сообщает, что оккупанты уже жалуются экс-командиру из-за прорыва ВСУ.

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Как ВСУ двигаются на Юге

Свитан отметил, что поскольку россияне 60% своих сил и средств использовали для построения первой линии обороны, то второй и третьей там практически нет. ВСУ уже преодолевают первую линию обороны, а значит, можно говорить о том, что они выполнили 2/3 задания.



Продвижение ВСУ на Юге / Скриншот Deep State Map

Если бы россияне все свои усилия рассредоточили по всей линии фронта, наши войска были бы уже за Токмаком. Так что темп нормальный. Разумеется, чтобы преодолеть 60% ресурсов, нужно больше сил, а после этого все пойдет гораздо быстрее. По 20% на других линиях обороны – это не серьезно.

Можно ли ликвидировать Путина

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что на 100% непонятно, что делать с Путиным – оставить его в живых или оставить его разваливать Россию дальше. Полковник запаса ВСУ отметил, что россияне, причастные к геноциду против украинцев, должны быть ликвидированы.

Россия должна быть объявлена страной-террористом, ее органы управления – террористами, и они должны быть ликвидированы как террористы. Буданов лучше сказал бы, что сейчас нет возможности ликвидировать Путина, потому что так он начал играть в политика, а не военного, и делать политические заявления.

Оперативная сводка от Свитана: смотрите видео

Что будет с Россией после потери Крыма

Военный эксперт подчеркнул, что после потери Крыма у россиян может появиться вопрос, за что умерли 500 тысяч солдат. Почему была ликвидирована армия из более чем 200 тысяч профессионалов. Путин этого очень боится. Он боится потерять власть и свой авторитет среди элит и россиян.

Путин будет делать все, чтобы ВСУ не зашли в Крым. Освободить его легче, чем Донбасс. Оккупированный полуостров с самого начала был капканом для россиян. А вот за Донбассом – огромный российский тыл, поэтому освободить его от оккупантов будет гораздо сложнее.

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