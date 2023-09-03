Российские офицеры 58 общевойсковой армии, действующей в Запорожской области, связались с бывшим командующим генерал-майором Иваном Поповым и пожаловались на ухудшение их ситуации на фронте.

Смотрите также ВСУ сдерживают россиян на Востоке и наступают на Юге: карта боев за 3 сентября

Оккупанты жалуются на Запорожском направлении

В начале июля 2023 года военное командование России уволило генерал-майора Ивана Попова с должности командующего 58-й армией. Причиной стало его явное неповиновение, когда он попытался обойти начальника генштаба России генерала Валерия Герасимова и предъявить свои жалобы на плохие контрбатарейные возможности вооруженных сил оккупантов, большие потери и отсутствие ротации непосредственно российскому диктатору Владимиру Путину.

Ранее сообщалось о том, что после увольнения Попов поддерживал контакты со своими бывшими подчиненными, ныне находящимися на западе Запорожской области. Но на днях один "инсайдерский источник" заявил, что эти офицеры обратились за помощью к Попову, а не к своему новому командиру.

Аналитики заметили, что контакты Попова со своими бывшими подчиненными, если это правда, позволяют предположить, что изменивший его командующий не завоевал доверия своих подчиненных.

Или потому, что он менее компетентен, или потому, что он менее откровенен с высшим российским руководством по поводу проблем, с которыми сталкивается российская оборона на западе Запорожья.

– объяснили в Институте изучения войны.

Интересно, что эти новости последовали сразу после сообщений о прорыве ВСУ первой линии обороны оккупационных войск на юге.

ВСУ прорвали линию обороны россиян у Роботиного