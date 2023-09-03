Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному оперативному зведенні на 24 Каналі розповів, що по 20% сил і ресурсів росіян на другу та третю лінії оборони – це ніщо. Інститут вивчення війни повідомляє, що окупанти вже скаржаться екскомандиру через прорив ЗСУ.

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Як ЗСУ рухаються на Півдні

Світан зазначив, що оскільки росіяни 60% своїх сил і засобів використали для побудови першої лінії оборони, то другої та третьої там фактично нема. ЗСУ вже долають першу лінію оборони, а отже можна говорити про те, що вони виконали 2/3 завдання.



Просування ЗСУ на Півдні / Скриншот Deep State Map

Якби росіяни всі свої зусилля розосередили по всій лінії фронту, то наші війська були б уже за Токмаком. Тож темп нормальний. Зрозуміло, щоб подолати 60% ресурсів треба більше сил, а після того все піде значно швидше. По 20% на інших лініях оборони – це не серйозно.

Чи можна ліквідувати Путіна

Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що на 100% незрозуміло, що робити з Путіним – залишити його в живих чи залишити його розвалювати Росію далі. Полковник запасу ЗСУ зауважив, що росіяни, які причетні до геноциду проти українців, мають бути ліквідовані.

Росія має бути оголошена країною-терористом, її органи управління – терористами, й вони мають бути ліквідовані, як терористи. Буданов ліпше б сказав, що нині немає можливості ліквідувати Путіна, бо так він почав гратись у політика, а не військового, й робити політичні заяви.

Оперативне зведення від Світана: дивіться відео

Що буде з Росією після втрати Криму

Військовий експерт наголосив, що після втрати Криму в росіян може з'явитися питання, за що вмерли 500 тисяч їхніх солдатів. Чому була ліквідована армія з понад 200 тисяч професіоналів. Путін цього дуже боїться. Він боїться втратити владу й свій авторитет серед еліт і росіян.

Путін буде робити все, щоб ЗСУ не зайшли в Крим. Звільнити його легше, ніж Донбас. Окупований півострів від початку був капканом для росіян. А ось за Донбасом – величезний російський тил, тому звільнити його від окупантів буде значно складніше.

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