Эффективно же разрушить российское творение могут заряды в полтонны. Об этом 24 Каналу отметил военный эксперт Роман Свитан.

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Что уничтожит Крымский мост

Чтобы эффективно уничтожить Крымский мост, недостаточно беспилотников. Должны быть серьезные ракеты. Например, может говориться о Taurus, Storm Shadow, SCALP, "Гром", "Сапсан", "Нептуны" с дальностью 300 километров. Но самое важное – мощность. Должны быть полтонные заряды, то есть боевые части из 450 – 500 килограммов.

"Могут также безэкипажные катера. Но их нужно несколько десятков, чтобы они прошли 700 километров по Черному морю, снесли боновые заграждения и нанесли урон железнодорожному полотну. До полотна они не достанут, поэтому значит, что нужно в достаточном количестве по тонне взрывчатке в каждом катере для того, чтобы постараться повредить опоры моста", – объяснил военный эксперт.

Роман Свитан о перспективах Крымского моста: смотреть видео

То есть, в этом вопросе должен быть целый спектр задач. Непосредственно беспилотниками можно наносить удары по воздушной и морской технике, которые смогут вывести ее из строя и таким образом перекроют соответственно воздушный и морской мосты.

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