Сили Спеціальних Операцій знищили склад окупантів на Бахмутському напрямку. Там ворог зберігав керовані ракети.

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Визначені цілі уражено

За інформацією ССО, на складі зберігалися керовані ракети 9М127 "Віхрь". Саме їх окупанти запускають з гвинтокрилів Ка-50 та Ка-52.

ССО знищили ворожий склад: дивіться відео

Ціль виявили оператори ССО під час аеророзвідки. Після ідентифікації та спостереження за активністю поряд із складом вони передали координати побратимам з артилерії.

В результаті скоординованих дій військових цілі було уражено.

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