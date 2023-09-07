Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Украина "набирает обороты" во время контрнаступления. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала из Брюсселя.

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ВСУ завоевывают позиции

Выступая на заседании в Европейском парламенте, Столтенберг сказал: "Украинцы постепенно завоевывают позиции".

Они смогли прорвать оборонительные линии российских войск и продвигаются вперед,

– отметил он.

При этом генсек НАТО подчеркнул, что наступление украинских войск тяжелое из-за того, что оккупанты заминировали территорию.

“Я думаю, вы должны помнить, что никто никогда не говорил, что наступление будет легким. Было четко сказано, что это будет кровавое и тяжелое наступление потому, что мы видели, что россияне подготовили оборонительные линии, ряды окопов, траншей и окопов. Вряд ли когда-нибудь в истории мы видели больше мин на поле боя, чем сегодня в Украине. Поэтому было очевидно, что это будет очень сложно”, – сказал он.

Кроме того, Столтенберг подчеркнул успех украинских войск, которые, по его словам, ежедневно продвигаются вперед. Он подчеркнул, что продвижение Сил обороны Украины означает, что россияне теряют свои позиции.

Украина решила начать оборону, потому что они собираются освободить землю и делают успехи. Возможно, не такие значительные, как мы надеемся, но они постепенно продвигаются вперед, примерно по 100 метров в день. Это означает, что когда украинцы продвигаются вперед, россияне теряют свои позиции,

– заявил Столтенберг.

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