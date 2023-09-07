Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь, заметив, что оккупанты предпринимают попытки продвинуться вперед на Купянском направлении уже не первую неделю.

Смотрите также У ВСУ есть новые успехи у Работино и в Клещеевке: как через неделю изменилась карта фронта

Там россияне сконцентрировали на небольшом участке фронта свыше 100 тысяч войск. Они пытаются прорвать украинскую оборону, но им ничего не удается.

Какие намерения имеют оккупанты

Как отметил Самусь, вероятно, российские захватчики имеют здесь стратегический замысел. Они хотят заставить Украину перебросить резервы на Купянское направление, чтобы снизить уровень угрозы.

В таком случае командование ВСУ не сможет привлечь эти дополнительные подразделения, например, на Запорожском направлении. Но Генштаб тоже ведет свою игру.

Тут сейчас идет попытка перехватить инициативу и вынудить Украину двигать резервами. Командование ВСУделает аналогичные движения, чтобы оккупанты начали двигать резервами и не угадали, где будут размещены основные резервы Украины,

– заметил Самусь.

Смотрите разговор с Михаилом Самусем на ютубе 24 Канала

В общем, украинское командование четко понимает угрозы от оккупантов на Купянском направлении. Там уже давно приняли различные меры, чтобы уменьшить угрозу.

Ситуация на Купянском направлении: коротко