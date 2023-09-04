Журналисты пообщались с пехотой ВСУ, стоящей на "нуле" вплотную к противнику на Купянском направлении в Харьковской области. Они также показали позиции, которые Вооруженные Силы отбили у россиян в 2022 году во время Слобожанского контрнаступления.

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Какая ситуация у ВСУ на Купянском направлении

Россияне перебросили на Купянское направление много техники и живой силы. Для штурмов они используют, прежде всего, пехоту.

Наши бойцы называют эти штурмовые подразделения "профессиональным мясом". Военнослужащий с позывным "Рак" отметил, что эти оккупанты заряжены максимально.

У них качественная экипировка из каких-то азиатских стран. Эти солдаты почти идеально знают тактику, в военном плане они очень образованны,

– сказал он.

В то же время, стоит отметить, что подход россиян к штурмам не изменился: они все еще пытаются брать позиции количеством. По словам наших бойцов, на Купянском направлении воюют как "зеки", так и кадровые военные.

Какая ситуация у ВСУ и российской армии на Купянском направлении: смотрите видео

Военнослужащий "Рак" также рассказал, что однажды их позиции штурмовали около 300 оккупантов. Он подчеркнул, что они заходили с трех сторон, а первые две линии были без бронежилетов и имели при себе короткие автоматы и гранаты.

Военный Владислав отметил, что бронетехнику на этом направлении россияне используют редко. Обычно они подвозят людей, а уже к нашим позициям те двигаются пешком.

"Наша аэроразведка их обнаруживает, а мы их уничтожаем. Такое впечатление, будто россияне хотят взбодрить свой народ", – рассказал солдат.

Что происходит на Купянском направлении / Фото "Украинского свидетеля"

В заключение он подчеркнул, что ни для кого не секрет, что захватчики хотят снова оккупировать Купянск. Однако военный заверил, что Вооруженные Силы не дадут россиянам это сделать.