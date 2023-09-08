Про це в ефірі телемарафону розповів керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш. Він наголосив, що про всі деталі щодо цього просування стане відомо згодом, передає 24 Канал.

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Що означають прапори України у "сірій зоні"

Євлаш наголосив, що всі нюанси та елементи цих подій з українськими прапорами у "сірій зоні" Харківській області розкажуть згодом, коли наші захисники остаточно закріпляться у цих населених пунктах. Зараз робота ЗСУ з деокупації цих територій ще продовжується.

Наразі триває операція, проводяться всі необхідні заходи, дії щодо стабілізації та закріплення наших військ,

– сказав речник.

Наостанок він зазначив, що коли про цю операцію можна бути говорити, Східне командування повідомить про це українському суспільству.

Як з'явилися українські прапори у "сірій зоні" Харківської області