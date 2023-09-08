Про це в ефірі телемарафону розповів керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш. Він наголосив, що про всі деталі щодо цього просування стане відомо згодом, передає 24 Канал.
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Що означають прапори України у "сірій зоні"
Євлаш наголосив, що всі нюанси та елементи цих подій з українськими прапорами у "сірій зоні" Харківській області розкажуть згодом, коли наші захисники остаточно закріпляться у цих населених пунктах. Зараз робота ЗСУ з деокупації цих територій ще продовжується.
Наразі триває операція, проводяться всі необхідні заходи, дії щодо стабілізації та закріплення наших військ,
– сказав речник.
Наостанок він зазначив, що коли про цю операцію можна бути говорити, Східне командування повідомить про це українському суспільству.
Як з'явилися українські прапори у "сірій зоні" Харківської області
- У Держприкордонслужбі 7 вересня повідомили, що бійці "Сталевого кордону" підняли український прапор над населеними пунктами Строївка й Тополя у Харківській області. Раніше ця територія була "сірою зоною" на фронті, тобто фактично її не контролювала жодна зі сторін війни.
- Варто зазначити, що наш прапор замайорів над цими населеними пунктами вперше з початку їхньої окупації. Однак поки що офіційно ніхто з представників влади не повідомляв, що Строївку й Тополю звільнили від ворога.
- Водночас успішно просувається контрнаступ наших Збройних Сил. Так, українські солдати мали успіх південніше міста Бахмут в Донецькій області.
- Крім цього, просуваються наші солдати й на Мелітопольському напрямку. Зокрема, стало відомо, що наша армія змогла витіснити ворога біля населених пунктів Роботине й Вербове.
- До того ж наші військові продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Там вони знищують противника, крок за кроком звільнюючи окуповані території.