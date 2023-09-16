Вибухи у місті підтвердили й в обласній військовій адміністрації. У регіоні також оголосили повітряну тривогу.

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Що відомо про вибухи у Харкові

Удари по Харкову підтвердив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він зазначив, що окупанти знову завдали удару по місту.

Окупанти завдають ударів по Харкову. Перебувайте в укриттях!

– сказав він.

Згодом він зазначив, що росіяни завдали щонайменше 4 удари по українському місту. За його словами, на місце влучань уже виїхали екстрені служби.

Він також закликав харків'ян перебувати в укриттях до відбою повітряних тривог.

Вибухи в місті також підтвердив і міський голова Харкова Ігор Терехов. Він закликав громадян бути обережними та перебувати в укриттях.

Зрештою близько 11 години 11 хвилин Повітряні сили оголосили повітряну тривогу у Харківській області. Це сталося вже після вибухів у місті.

"Увага! Харківська область – ракетна небезпека!" – сказали у Повітряних силах.

Моніторингові телеграм-канали також розповіли, що над Харковом летить ворожий БпЛА. Зокрема, він корегує вогонь.

В Харківській області – ще два БпЛА. Один рухається в напрямку Полтавщини,

– мовиться у дописі.

Очевидці також кажуть, що вибухи пролунали до тривоги, або під час того, як її оголошували. В місті також бачили дим після прильоту.

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У мережі також повідомляють, що окупанти вдарили по Харкову балістичними ракетами. Попередньо, це ракети типу Іскандер-М.

Після прильотів у Харкові гучно було й у Бєлгородській області

Після того, як окупанти вдарили по Харкові, у мережі стали писати про вибухи й у Бєлгородській області. Зокрема, очевидці бачили у небі сліди від ракетної зброї та казали, що в регіоні "було гучно" та квітла "бавовна".

У Бєлгородській області також лунали вибухи / Фото з російських телеграм-каналів

Наразі достеменно невідомо, чи пов'язані вибухи у Бєлгородській області та українському Харкові. Крім того, росіяни не повідомляли, чи є у їхньому регіоні постраждалі або пошкодження внаслідок "бавовни".

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