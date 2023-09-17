Також помітна активність стратегічної авіації. Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Росія використовує змішану атаку

За словами Гуменюк, відбувається змішана атака. Використовуються і дрони, і ракети. Також очевидна активність стратегічної авіації.

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Ми передбачили подібний розвиток подій. Окупанти готуються до таких атак певний період часу. Він настає напередодні значущих подій,

– зазначила вона.

Як каже Гуменюк, складні маневри ракет – це одна з тактик ворога, щоб виснажити нашу ППО та посилити терор на населення.

"Вже є ефективні результати, але загальні підсумки підіб’ємо пізніше", – додала вона.

Речниця ОК "Південь" зауважила, що подібні атаки ми вже переживали. Загарбники можуть використовувати повітряні способи атаки. Це стосується БПЛА і ракет.

Але протягом атаки може бути залучено виведення на курс ракетоносія морського базування і можуть залучити й такі ракети. Також спостерігаємо маневри ракети. Ворог продовжує шукати максимально ефективну для себе тактику. Наша бойова робота триває,

– підкреслила Гуменюк.

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