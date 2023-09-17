Следует отметить, что основным направлением удара был юг Одесской области. Тревога на территории почти всей Украины звучала на рассвете – ориентировочно с 4:42 по 6:51 17 сентября.

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Россияне атаковали Украину почти 20 дронами и ракетами

Российские захватчики ночью против 17 сентября нанесли по Украине удары ракетами воздушного базирования и ударными беспилотниками, выпустив 16 средств воздушного нападения:

6 ударных беспилотников типа Shahed-136/131 – ударили с юго-восточного и южного направлений, то есть из Приморско-Ахтарска и Чауды;

10 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 – из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 12 воздушных целей: 6 ударных беспилотников типа Shahed-136/131 и 6 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55,

– рассказали наши военные.

Они уточнили, что россияне основное направление удара направили на юг Одесской области. По маршруту следования ракет и беспилотников противника работала противовоздушная оборона. В частности, вражескую атаку отражали:

истребительная авиация;

зенитные ракетные подразделения;

мобильные огневые группы;

другие способы поражения.

К сожалению, российские ракеты попали по территории гражданского аграрного предприятия в Одесской области, там работали спасатели. О последствиях атак еще сообщит Одесская областная военная администрация.



ВСУ уничтожили 12 враждебных целей

Воздушные силы ВСУ рассказали об атаке россиян

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона, что основной акцент удара враг сосредоточил на юге Одесской области. На этот раз туда ударили не только беспилотники, но и крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

Уничтожены 6 крылатых ракет, остальные – попали в Одесской области. Имеются поражения по одному из аграрных предприятий. Снова украинское зерно в эпицентре событий,

– заявил Юрий Игнат.

Он также уточнил, что вражеские "Шахеды" также атаковали Одесскую область, однако наши военные их уничтожили.

Обратите внимание! Ориентировочно в 00:54 Воздушные силы ВСУ сообщили, что с аэродрома "Оленья" взлетело ориентировочно 7 бортов Ту-95мс. Еще тогда сообщалось, что ориентировочное время подлета ракет – ориентировочно 4 – 5 утра 17 сентября. Именно в это время враг атаковал Украину. Известно о взрывах в Одессе и сбитии одной ракеты в Днепропетровской области.