Зауважимо, що Сили ППО знищили 12 повітряних цілей із 16. Було ліквідовано 6 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" та 6 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Важливо Змішана атака та влучання на Одещині: все, що відомо про ранковий обстріл України 17 вересня

Як захисники відбили ворожу атаку на Півдні

На оприлюдненому відео можна побачити, як захисники повітряного командування "Південь" провели бойову роботу по російських крилатих ракетах. Так, вони знищили ворожу ціль 17 вересня на Одещині.

Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Відбиття ворожої атаки на Одещині: дивіться відео

Ранкова масована атака України 17 вересня: все, що відомо