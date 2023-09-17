Отметим, что Силы ПВО уничтожили 12 воздушных целей из 16. Было ликвидировано 6 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 и 6 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Важно Смешанная атака и попадание на Одесчине: что известно об утреннем обстреле Украины 17 сентября

Как защитники отбили вражескую атаку на Юге

На обнародованном видео можно увидеть, как защитники воздушного командования "Юг" провели боевую работу по российским крылатым ракетам. Так, они уничтожили вражескую цель 17 сентября в Одесской области.

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Отбитие вражеской атаки на Одесщине: смотрите видео

Утренняя массированная атака Украины 17 сентября: все, что известно