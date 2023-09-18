Что известно об атаке России 18 сентября / Коллаж 24 Канала
Сначала поздно вечером захватчики выпустили из временно оккупированного Крыма и России дроны-камикадзе. Впоследствии из Оленегорска в сторону пусковых рубежей вылетели стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95мс.
Наша ПВО сбила все 6 дронов-камикадзе и 5 ракет типа Х-101/Х-555. В Николаевской и Одесской областях раздавались взрывы.
К несчастью, есть попадания. Применив тактику сложного маневрирования, оккупанты нанесли ракетный удар по сельскохозяйственным угодьям и зернохранилищу в Березовском районе Одесской области. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.