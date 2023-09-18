Вечером 17 сентября мониторинговые каналы и Воздушные силы ВСУ сообщали о движении "Шахедов". После полуночи 18 сентября в ПС ВСУ подтвердили информацию о вылете российских самолетов Ту-95мс.

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Подробности угрозы со стороны России

Накануне Россия терроризировала Украину

  • Под утро 17 сентября страна-агрессор провела смешанную атаку. Россияне выпустили ударные беспилотники и ракеты.
  • Наша ПВО сбила все 6 дронов-камикадзе и 5 ракет типа Х-101/Х-555. В Николаевской и Одесской областях раздавались взрывы.
  • К несчастью, есть попадания. Применив тактику сложного маневрирования, оккупанты нанесли ракетный удар по сельскохозяйственным угодьям и зернохранилищу в Березовском районе Одесской области. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.