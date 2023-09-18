Повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 22:53. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

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Росіяни обстрілюють місто

У поліції Харківської області попередили про черговий терористичний обстріл росіян й закликали залишатися в укриттях.

Ворог знову обстрілює місто. Пройдіть в укриття. Про всі влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102,

– наголосили правоохоронці.

Згодом міський голова Ігор Терехов повідомив, що під ударом російських загарбників, за попередньою інформацією, опинилася центральна частина міста.

Місцеві жителі стверджують, що у Харкові пролунало щонайменше три вибухи. Попередньо повідомляють, що місто атакували з ЗРК С-300. Станом на 23:20 інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

Мер Харкова згодом повідомив, що під ударом опинилася виробнича зона.

Є інформація щодо влучання у виробничу зону Холодногірського району міста,

– заявив Терехов.

Загроза застосування балістичного озброєння згодом поширилася й на інші області. У Повітряних силах о 23:18 повідомили, що Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька області також під загрозою обстрілу. Українців закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги й перебувати в укриттях.

Харківщина щодня потерпає від обстрілів