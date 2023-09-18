Повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 22:53. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.
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Росіяни обстрілюють місто
У поліції Харківської області попередили про черговий терористичний обстріл росіян й закликали залишатися в укриттях.
Ворог знову обстрілює місто. Пройдіть в укриття. Про всі влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102,
– наголосили правоохоронці.
Згодом міський голова Ігор Терехов повідомив, що під ударом російських загарбників, за попередньою інформацією, опинилася центральна частина міста.
Місцеві жителі стверджують, що у Харкові пролунало щонайменше три вибухи. Попередньо повідомляють, що місто атакували з ЗРК С-300. Станом на 23:20 інформація про постраждалих та руйнування не надходила.
Мер Харкова згодом повідомив, що під ударом опинилася виробнича зона.
Є інформація щодо влучання у виробничу зону Холодногірського району міста,
– заявив Терехов.
Загроза застосування балістичного озброєння згодом поширилася й на інші області. У Повітряних силах о 23:18 повідомили, що Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька області також під загрозою обстрілу. Українців закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги й перебувати в укриттях.
Харківщина щодня потерпає від обстрілів
- Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що минулої ночі, близько опівночі, російські окупанти обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено будинок та господарчу споруду. На щастя, минулося без постраждалих.
- Протягом доби під вогнем ворога перебували населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. Росіяни обстріляли село Петропавлівка у Куп'янському районі. Унаслідок атаки було пошкоджено вантажний кран. Також під ворожим вогнем опинилося село Подоли.
- Потерпає від постійних обстрілів і Куп'янськ. Унаслідок атаки за добу зруйновано 2 житлові будинки, господарчі споруди, а на місці прильотів – спалахнула пожежа.
- За добу в Харківській області, на щастя, ніхто не постраждав від російських обстрілів.