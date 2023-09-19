Спершу про вибухи у місті почали писати у мережі. Згодом інформацію підтвердив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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У Кривому Розі прогриміли вибухи

Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет,

– написав Вілкул у телеграмі.

Наразі деталей про нічну атаку окупантів на місто немає. Однак відомо, що тривогу на Дніпропетровщині оголошували через загрозу балістики.

Важливо! Під час оголошення повітряної тривоги слід спускатися в укриття. Перебувати там необхідно, аж доки не повідомлять про відбій. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя. Довіряти слід тільки інформації з офіційних джерел. Адже окупанти ведуть активну інформаційну війну. Ворог атакує Україну не лише ракетами й БпЛА, але й фейками.

Вибухи чули в Одесі та Харкові

Увечері 18 вересня ворог обстріляв Харків. У місті прозвучала низка вибухів. Міський голова Ігор Терехов розповів, що, за попередніми даними, під ударом ворога опинилася центральна частина Харкова. На щастя, по медичну допомогу місцеві жителі не зверталися.

Згодом, уже вночі 19 вересня місцеві жителі повідомили про звуки вибухів в Одесі. Офіційних повідомлень про це поки не було.