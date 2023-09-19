Наразі офіційного підтвердження або спростування інформації про вибух не було. Можливо, на території області працювали сили ППО.
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Де повідомляють про тривогу
Станом на 02:27 про загрозу сповіщають жителів таких областей:
- Хмельницької;
- Вінницької;
- Черкаської;
- Кіровоградської;
- Одеської;
- Миколаївської;
- Херсонської;
- Запорізької;
- Луганської (тривога триває з 4 квітня 2022 року).
Людей просять йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом. Воно рятує життя. Окрім того, довіряти варто лише інформації з офіційних джерел. Російські загарбники ведуть активну інформаційну війну. Ворог атакує Україну не лише ракетами та БпЛА, але й фейками.
Також українцям нагадують, що не можна фотографувати або знімати на відео роботу захисників українського неба, а також – місця "прильотів".
Раніше окупанти атакували Харків
Увечері 18 вересня російські окупанти атакували Харків. У місті прозвучала низка вибухів. Мер Ігор Терехов розповів, що, за попередніми даними, під ударом ворога опинилася центральна частина Харкова. Дані про постраждалих, на щастя, не надходили.