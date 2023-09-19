Пока официального подтверждения или опровержения информации о взрыве не было. Возможно, на территории области работали силы ПВО.

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Где сообщают о тревоге

По состоянию на 02:27 об угрозе уведомляют жителей таких областей:

Хмельницкой;

Винницкой;

Черкасской;

Кировоградской;

Одесской;

Николаевской;

Херсонской;

Запорожской;

Луганской (тревога длится с 4 апреля 2022 года).

Людей просят уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом. Она спасает жизнь. Кроме того, доверять стоит только информации из официальных источников. Российские захватчики ведут активную информационную войну. Враг атакует Украину не только ракетами и БПЛА, но и фейками.

Также украинцам напоминают, что нельзя фотографировать или снимать на видео работу защитников украинского неба, а также места "прилетов".

Ранее оккупанты атаковали Харьков

Вечером 18 сентября российские оккупанты атаковали Харьков. В городе прозвучал ряд взрывов. Мэр Игорь Терехов рассказал, что, по предварительным данным, под ударом врага оказалась центральная часть Харькова. Данные о пострадавших, к счастью, не поступали.