Спершу про вибухи повідомляли у мережі. Згодом інформацію підтвердив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

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На Львівщині прогриміли вибухи

Звуки, які могли чути жителі Львівщини, – це робота ППО. Є загроза нових атак,

– зазначив глава ОВА.

Згодом Козицький додав, що гучно у частині Львова. Він попросив місцевих жителів не називати жодних локацій, а також нічого не фотографувати й не знімати. Адже порушення інформаційної тиші може зіграти на руку ворогу.

Нагадаємо, повітряну тривогу у Львівській області оголосили через загрозу атаки ворожими безпілотниками.

У кількох містах України чули вибухи

Увечері 18 вересня ворог атакував Харків. У місті прозвучали кілька вибухів. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що під ударом ворога, попередньо, опинилася центральна частина Харкова. На щастя, з місцевих жителів ніхто не постраждав.

Атаки окупантів продовжилися і вночі. Спершу місцеві жителі повідомили про звуки вибухів в Одесі. Офіційних повідомлень про це поки не було.

Згодом гучно було й у Кривому Розі. Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив вибухи в місті.

Також ворог атакував і Хмельницьку область. Місцева влада проінформувала про роботу ППО.