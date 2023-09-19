Детальніше про нічну атаку "Шахедами" по Львову розповів глава ОВА Максим Козицький. Він зауважив, що в напрямку області летіло відразу 18 дронів-камікадзе, 15 з яких вдалося збити.

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Є влучання у промислові склади

За словами Козицького, зафіксували три влучання у промислові склади у Львові. На щастя, минулося без жертв. Постраждав 26-річний хлопець, котрий на момент атаки перебував на складі. Він у стані середньої складності, госпіталізований. Також на місці перебувала жінка, але госпіталізації вона не потребувала.

Як зазначив глава ОВА, на складах є загоряння на чотирьох локаціях. Він додав, пожежу продовжують ліквідовувати. Максим Козицький підкреслив, що "це звичайні промислові склади". На них не зберігали нічого військового.

Водночас він висловив подяку силам ППО, адже масштаби руйнувань внаслідок атаки "Шахедами" могли бути значно більшими. Також подякував рятувальникам і правоохоронцям за те, що оперативно прибули на місце подій і дуже злагоджено діють.

Що відомо про атаку дронів на Львівщину

О 03:43 на Львівщині пролунала повітряна тривога. В ОВА закликали не ігнорувати сирени, адже існує загроза "Шахедами".

О 04:18 Максим Козицький закликав мешканців Львова перейти до укриттів. Через 10 хвилин він зазначив, що на Львівщині пролунали вибухи. Відомо, що працювала ППО. Глава ОВА також попередив, що можлива загроза нових атак.

У частині Львова гучно. Не називаємо локацій. Нічого не фотографуємо і не знімаємо! Інформаційна тиша,

– закликав Козицький о 04:35.