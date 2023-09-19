Кроме того, во Львовской ОВ отметили, что в области есть попадание в промышленные склады во Львове. В городе также есть пострадавшие.

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Сколько "Шахедов" сбили во Львовской области

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что ВзК "Запад" сбили 15 российских ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед" в западных областях нашего государства. В то же время, несколько из этих БПЛА сбили и во Львовской области.

Семь ("Шахедов" – 24 Канал) сбили непосредственно в воздушном пространстве Львовской области. Цифры еще могут измениться, информация уточняется,

– сказал он.

Козицкий также рассказал, что есть три попадания в промышленные склады во Львове. К счастью, обошлось без погибших.

"Один пострадавший. Это 26-летний парень, который на момент атаки находился на складе. Его госпитализировали", – подчеркнул Козицкий.

Он отметил, что пострадавший парень находится в состоянии средней сложности. Также, по словам главы Львовской ОВА, на месте находилась женщина, она в госпитализации не нуждалась.

Козицкий также отметил, что на складах есть возгорание в четырех локациях. Пожар до сих пор тушат.

Хочу подчеркнуть, что это обычные промышленные склады. Ничего милитарного на них не хранили,

– подчеркнул глава Львовской области.

Напоследок он поблагодарил Силы ПВО за проделанную работу, а также наших спасателей и правоохранителей, которые оперативно прибыли на место событий и действуют очень слаженно.

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