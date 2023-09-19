На місці падіння уламків спалахнула пожежа площею понад 9 тисяч квадратів. Мер Львова Андрій Садовий пояснював, що масштаб пожежі вражає.
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Які наслідки атаки росіян по Львову
У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що російські безпілотники типу "Шахед" атакували Львів орієнтовно о 5 ранку 19 вересня.
Є постраждалі внаслідок падіння уламків. Пошкоджено 3 складські будівлі з подальшим загорянням на площі 9 тисяч 450 метрів квадратних,
– розповіли в МВС.
Вони запевнили, що ліквідація наслідків атаки станом на 9:22 19 вересня триває.
Уламки дронів спричинили пожежу у Львові
Наслідки атаки дронами у Львові / Фото МВС
Рятувальники Львівської області розповіли, що російські загарбники влучили в промислові склади регіону.
Сьогодні (станом орієнтовно на 9:20 19 вересня – 24 Канал) на місці події працює близько 125 рятувальників та понад 30 одиниць спецтехніки. На даний час рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки. Роботи тривають, на місці працюють усі відповідні служби,
– розповіли в ДСНС.
Рятувальники показали місце атаки у Львові / Фото ДСНС
Як рятувальники ліквідовують пожежу у Львові: дивіться відео
Згодом співробітники ДСНС уточнили, що постраждало двоє людей. На жаль, вони знайшли тіло однієї людини. Станом на 9:46 пожежу складських будівель локалізовано на загальній площі 9 тисяч 400 квадратних метрів.
Рятувальники показали наслідки атаки по Львову
Росія атакувала Львівщину дронами
- Повітряну тривогу у Львові та області оголосили орієнтовно о 3:39 19 вересня. Повітряні сили ЗСУ вже о 3:43 повідомили, що для регіону є загроза атаки ударними дронами. Людей закликали перебувати в укриттях.
- Після цього орієнтовно після 5 години українські військові повідомили про роботу ППО у Львівській області. Тільки орієнтовно о 5:59 у регіоні пролунав відбій повітряної тривоги.
- Мер Львова Андрій Садовий розповів, що внаслідок атаки росіян загорівся промисловий склад, там спалахнула потужна пожежа. З-під завалів дістали 26-річного хлопця. Його госпіталізували з відкритим переломом кінцівки.
- Через деякий час глава Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що, за попередніми даними, у напрямку області летіло 18 таких дронів. Повітряне командування "Захід" збило 15 з них.
- Вранці 19 вересня Андрій Садовий уточнив, що збитки пожежі оцінюють на десятки мільйонів. Адже ворожі дрони влучили українські склади, де знаходиться і гуманітарна допомога, і продукти харчування.